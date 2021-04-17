Дочь Михаила Ефремова стала Серёжей

Дочь актёра Михаила Ефремова объявил(а) себя "небинарным трансмаскулинным человеком". На своей странице в Instagram он(а) заявила, что теперь он(а) Серёжа.

"Я небинарный трансмаскулинный человек. Небинарный – тот, который типа не мужик и не женщина. Транс – тот, чей гендер не совпадает с приписанным ему при рождении. Маскулинный – мужик на чуть-чуть, на полшишечки. Мужик, но не обязательно мужик", – написал(а) Анна-Мария/Серёжа.

Операцию по смене пола Серёжа не планирует, но готовится к тому, чтобы пройти гормональную терапию.

Ранее 19-летняя (тогда еще точно) дочь Михаила Ефремова Анна-Мария показала фотографию своей избранницы. Пост она дополнила текстом песни Егора Летова "Государство".