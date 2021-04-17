Журналиста и экс-кандидата в мэры Новосибирска задержали по делу о мошенничестве

В отношении журналиста Николая Сальникова и бывшего кандидата в мэры Новосибирска, бизнесмена Сергея Проничева возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.

"Возбуждено уголовное дело в отношении Сальникова и Проничева о мошенничестве", – рассказал источник агентства.

Он уточнил, что дело связано с фильмом-расследованием Сальникова о новосибирском спортклубе "Успех". Журналист опубликовал фильм в интернете, но позднее удалил, заявив, что в Сеть утекла неоконченная версия расследования.

По данным источника, в фильме была дана непроверенная негативная информация, не соответствующая действительности. Какую роль в этом играл Проничев, не сообщается.