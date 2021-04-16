Такой день. Отмена режима ЧС в Барнауле и наступающие заморозки

Жителей аварийного дома по улице 1-ё Западной, 51, расселят. Об этом стало известно на встрече с жильцами, прошедшей в администрации Октябрьского района. Вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Пашковский рассказал, что дом обследовали и признали непригодным для жилья.

25 апреля жильцы домов № 105/3 и 150/4 на Гущина проведут митинг против строительства "ЖК на парковке". В социальных сетях горожан призывают принять участие в мероприятии. Кроме того, горожане обратились за помощью к Виктору Томенко. Под коллективным письмом, которое передали в правительство 15 апреля, подписались более 600 человек.

Режим повышенной готовности в Барнауле, введённый из-за обрушения части трубы на ТЭЦ-2, отменили. Постановление об этом 16 апреля подписал глава города Вячеслав Франк. Режим отменён в связи с завершением аварийно-восстановительных работ.

Ремонт дорог и инженерных коммуникаций в Барнауле синхронизируют между дорожниками, коммунальщиками и властями в 2021 году. Это сделают для того, чтобы не допустить вскрытия только что уложенного асфальта для доступа к коммунальным сетям.

На смену теплу в Алтайский край идёт похолодание. На выходных столбики термометров в регионе опустятся, а к понедельнику в некоторых районах появится временный снежный покров.

Представители Адвокатской палаты Алтайского края не могут попасть в СИЗО-1 Барнаула и оказать квалифицированную юридическую помощь подзащитным в связи с многочасовым ожиданием.

Создание автодороги Абакан – Бийск потребует 74 млрд рублей вложений. Прямая дорога позволит сократить маршрут до 430 километров.

Шестеро пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2860. За сутки в лабораториях подтвердили ещё 76 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 48 535 человек. Выздоровели 43 510 человек (+68 за сутки).

Члены Совета Федерации отчитались о доходах за 2020 год. Экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин задекларировал 8,15 млн рублей. Представитель Алтайского Заксобрания в Совфеде Сергей Белоусов задекларировал 6,41 млн рублей .