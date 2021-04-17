Умерла актриса из фильмов о Гарри Поттере Хелен Маккрори

На 53-м году жизни скончалась британская актриса Хелен Маккрори. Об этом в социальных сетях сообщил её муж, продюсер Дэмиен Льюис.

"С разбитым сердцем вынужден сообщить, что после героической борьбы с раком красивая и сильная женщина, коей была Хелен Маккрори, ушла из жизни у себя дома, окружённая любовью со стороны друзей и семьи. Она умерла так же, как и жила, – бесстрашно", – написал он.

Хелен Маккрори известна своими ролями в фильмах о Гарри Поттере, "007: Координаты "Скайфолл", "Хранитель времени" и "Королева". Также она играла в сериале "Острые козырьки".

В Великобритании Маккрори была популярна и как театральная актриса.