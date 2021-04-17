Суббота, 17 Апрель, 11:29

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,55
€ 90,46
5°


4684148 +0
Обь
433см +102

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Стеллы Штань Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

Скорая не проедет. Жители алтайского села жалуются на ужасную дорогу

, ИА "Амител"
Люди оставляют свои машины, не доезжая до домов

Жители села Новокопылово Первомайского района в сообществе Barnaul22 пожаловались на ужасное состояние дороги. Люди надеются, что власти обратят внимание на их проблему. 

По словам автора видео, в селе живёт пожилая женщина, а ещё одну местную жительницу только недавно привезли домой после операции. Мужчина отмечает, что скорая к их домам, в случае чего, проехать не сможет. 

"Вот как сюда можно проехать? Или санитары на носилках понесут человека?" – задаётся вопросом сельчанин.

В сообщении также отмечается, что отсыпать дорогу в селе обещали ещё в прошлом году, однако этого до сих пор не сделали.

Ранее жители Барнаула пожаловались на отсутствие нормальной дороги в промзоне. По словам горожан, здесь расположены несколько организаций, проехать к которым очень тяжело.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
11:12
Житель Рубцовска купил машину в рассрочку и решил не платить по счетам 0
10:39
Скорая не проедет. Жители алтайского села жалуются на ужасную дорогу 0
10:10
Умерла актриса из фильмов о Гарри Поттере Хелен Маккрори 0
09:42
Дочь Михаила Ефремова стала Серёжей 1
09:36
Журналиста и экс-кандидата в мэры Новосибирска задержали по делу о мошенничестве 0
09:05
Самый богатый депутат Госдумы от Алтайского края заработал почти 110 млн рублей 1
08:03
В правительстве Алтайского края обсудили проблемы общественного транспорта 0
07:35
Глава Минздрава заявил о снижении ожидаемой продолжительности жизни в России 0
07:03
Готовимся к худшему. Глава МЧС Алтая о том, как начался паводок и чего ждать дальше 1
06:37
Война, пандемия и трансгендеры. Лучшие репортажные снимки 2020 года 0
06:04
Прохладную погоду с мокрым снегом обещают синоптики в Алтайском крае 17 апреля 0
23:39
Такой день. Отмена режима ЧС в Барнауле и наступающие заморозки 0
23:09
Экс-губернатор Алтайского края Карлин увеличил свой годовой доход до 8 млн рублей 1
22:40
Алтайские спасатели за полдня потушили 27 пожаров в природной зоне 0
22:11
Должников по алиментам заставили наводить порядок на улицах Барнаула 0
21:40
В Барнауле запустят 14 сезонных автобусных маршрутов 0
21:09
Пьяный пенсионер из ревности зарезал свою бывшую жену в Барнауле 0
20:42
На Урале миллиардер погасил долги семьи погибшего спасателя 2
20:09
В МЧС рассказали подробности крупного пожара на улице Кулагина в Барнауле 0
19:40
Лидер группы "Ногу свело!" заявил об отмене концертов в Сибири из-за давления властей 5
19:06
Жильцов разваливающегося дома на 1-й Западной в Барнауле расселят 0
18:43
Александр Лукашенко заявил, что договорился о встрече с Владимиром Путиным 0
18:15
Алтайские школьники помогли полицейским поймать педофила 0
17:54
Барнаульцы пожаловались на опасную свалку в историческом центре 1
17:44
Глава Алтая пообещал туристам бюджетный отдых 1
17:31
Барнаульцы проведут митинг против строительства многоэтажки на Гущина 7
17:20
Алтайские депутаты привлекут общественность к обсуждению запрета на торговлю энергетиками 2
17:07
Эксперты: жителям Барнаула необходимо 1,4 млн рублей, чтобы чувствовать себя уверенно 0
16:56
Раздельный сбор мусора организуют на 18 площадках в Барнауле 1
16:43
Вахтовик из Алтайского края получил компенсацию 1,8 млн рублей от компании из Колымы 2
16:30
В Барнауле отменили режим повышенной готовности из-за происшествия на ТЭЦ-2 2
16:16
Сотрудник барнаульской фирмы пойдёт под суд за загрязнение природы на миллион рублей 1
16:05
Утро новой жизни. Блогер Елена Чинчин приглашает на женский марафон "Пробуждение" 1
15:55
Движение открыли на всех дорогах Алтайского края 0
15:42
Учёные получили целый ряд новых изображений чёрной дыры 1
15:29
Парковку ограничат на нескольких участках улиц Барнаула 0
15:23
Почти девять тысяч случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки 0
15:10
Ремонт дорог и коммунальных сетей синхронизируют в Барнауле 0
14:57
Алексей Пушков уличил Джо Байдена в стремлении "поставить Россию на колени" 3
14:45
Снег вновь ляжет в Алтайском крае 0
14:32
БК "Барнаул" дома проведёт ответный матч финала Суперлиги-2 1
14:19
Жителя Алтайского края осудят за изнасилование пенсионерки и ограбление знакомой 2
14:07
Стало известно, кому российские банки чаще всего отказывают в ипотеке 2
13:54
Последнее китайское предупреждение. Какие санкции США ввели против России и почему 4
13:41
Ещё два пациента с COVID-19 скончались в Республике Алтай 0
13:33
Мощь и красота. Фоторепортаж с ледохода в Барнауле 1
13:16
Российский истребитель перехватил американский самолёт-разведчик возле границ РФ 4
13:03
Успешный старт: где начинающему предпринимателю взять деньги на развитие бизнеса 0
12:55
Алтайские адвокаты пожаловались, что не могут попасть к подзащитным в СИЗО 5
12:43
Две дороги Алтайского края открыли для движения 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.