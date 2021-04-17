Скорая не проедет. Жители алтайского села жалуются на ужасную дорогу

Жители села Новокопылово Первомайского района в сообществе Barnaul22 пожаловались на ужасное состояние дороги. Люди надеются, что власти обратят внимание на их проблему.

По словам автора видео, в селе живёт пожилая женщина, а ещё одну местную жительницу только недавно привезли домой после операции. Мужчина отмечает, что скорая к их домам, в случае чего, проехать не сможет.

"Вот как сюда можно проехать? Или санитары на носилках понесут человека?" – задаётся вопросом сельчанин.

В сообщении также отмечается, что отсыпать дорогу в селе обещали ещё в прошлом году, однако этого до сих пор не сделали.

Ранее жители Барнаула пожаловались на отсутствие нормальной дороги в промзоне. По словам горожан, здесь расположены несколько организаций, проехать к которым очень тяжело.