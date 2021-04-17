Житель Рубцовска купил машину в рассрочку и решил не платить по счетам

22-летний житель Рубцовска обманом забрал машину у доверчивого автовладельца и перепродал ее. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД.

Молодой человек нашел авто в интернете, договорился с продавцом и поехал в Веселоярск. Владелец просил 160 тысяч рублей, но мошенник, под предлогом того, что у него всей суммы нет, предложил купить машину в рассрочку. Он отдал мужчине 20 тысяч рублей и расписку, согласно которой, остаток средств нужно было выплатить через два месяца.

В назначенный срок бывший владелец своих денег не получил. Оказалось, что молодой человек перепродал авто, а деньги потратил по собственному усмотрению. Отдавать долги он не собирался.