Застрявших в Турции россиян предложили возвращать домой за 10 тысяч рублей

Отечественные авиаперевозчики могут вывозить застрявших в Турции туристов за 10-12 тысяч рублей. С таким предложением выступили в Ростуризме.

Автор инициативы предлагает предоставить людям возможность покупать билеты через портал "Госуслуги", сообщают "Известия".

"По десять тысяч рублей с собой у каждого есть. При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отменённый обратный рейс туристы получат возврат", – сказал представитель ведомства.

Такой вариант глава оперштаба в Общественном совете при Ростуризме Дмитрий Давыденко считает "идеальным". На время отсутствия выездных рейсов он предлагает людям возвращаться домой через страны, авиасообщение с которыми открыто.

Напомним, что авиасообщение с Турцией закрыли на полтора месяца (до 1 июня). По официальной версии, поводом для закрытия стал резкий рост случаев заражения в стране, но есть и неофициальная, согласно которой закрытие авиасообщения стало ответом на слова Эрдогана об Украине.

Путёвки в Турцию на указанный период времени купили почти полмиллиона россиян, которым теперь предлагают менять направление или дату поездки.