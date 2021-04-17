Путин за год заработал чуть меньше 10 миллионов рублей

Президент России Владимир Путин за 2020 год заработал 9,994 млн рублей. Об этом говорится в декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля.

Заработок главы государства оказался на 268 тысяч рублей выше, чем в 2019 году. При этом перечень имущества в декларации не изменился.

Путин всё также указал квартиру площадью 77 квадратных метров, гараж – 18 кв.м, две "Волги" ГАЗ М21, внедорожник "Нива" и прицеп "Скиф". В пользовании у него находятся квартира 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Все эти объекты расположены в России.

Ранее депутаты Госдумы вслед за членами Совета Федерации отчитались о доходах за 2020 год. Самым богатым алтайским депутатом который год подряд становится единоросс Александр Прокопьев. Его доход в 2020 году составил 108,422 млн рублей.