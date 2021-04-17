Россияне в 2021 году стали тратить меньше денег на бензин

Объём расходов на бензин в России с начала 2021 года уменьшился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек составил 1228 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт".

"Аналитики полагают, что многие россияне в условиях всё ещё актуальной в начале 2021 года дистанционной работы пользовались личным транспортом менее активно, чем в прошлом году. Так, общий объём операций по картам банка по оплате услуг АЗС за три месяца 2021 года снизился на 21% относительно января – марта 2020 года. Одна операция по картам банка на услуги АЗС обошлась в среднем в 1228 рублей", – отмечается в исследовании.

Отмечается, что вместе со снижением трат на бензин в России вырос интерес к услугам такси. Общий объём операций по оплате такси с начала года вырос на 11%, а средний чек составил 275 рублей.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше опасаться коронавируса и тратить больше денег. В феврале расходы на товары и услуги выросли на максимальные с начала пандемии 2,6% в годовом выражении.