Барнаулец попал в число самых высокооплачиваемых современных художников

Агентство InArt специально для Forbes Life составило рейтинг самых высокооплачиваемых современных художников. В список попал барнаулец Андрей Бергер.

"В своих работах Андрей исследует художественную форму с помощью смешения стилей и выразительных способов. Главным вектором творческой деятельности является перетекание графического стиля в разные плоскости, такие как дополненная реальность, видео, перфоманс, графика", – говорится в сообщении, опубликованном в сообществе Barnaul22.

Отмечается, что одна из работ художника под названием "Укок", созданная в 2019 году, ушла с молотка за шесть тысяч евро.

Российский художник, уроженец Алтайского края Евгений Зубков опубликовал в соцсетях арты из серии "Северный паук", на которых он представил альтернативную версию Человека-паука в реалиях сибирской провинции.