В Башкирии собаки загрызли ребёнка, который играл у своего дома

Бродячие собаки загрызли четырёхлетнего ребёнка в Башкирии. Об этом сообщает РИА Новости.

"По предварительной информации, сегодня утром четырёхлетний мальчик играл около своего дома, где на него напали несколько бродячих собак. От полученных повреждений ребёнок скончался на месте", – рассказали в региональной прокуратуре.

На место происшествия выехал межрайонный прокурор. Ведомство проверит исполнение органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе по отлову бездомных животных.

Ранее сообщалось, что вторую жертву нападения стаи собак обнаружили в Красноярске. Тело с множественными следами укусов нашли на территории гаражного массива в Ленинском районе. По факту гибели человека городская полиция проводит проверку.