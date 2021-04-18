Тепло и ветрено. О погоде в Алтайском крае 18 апреля

18 апреля в Алтайском крае, по прогнозам синоптиков, возможен дождь. В южных районах будет очень тепло.

В крае температура воздуха составит +7...+12 градусов, местами по югу до +17 градусов. Во второй половине дня местами небольшие дожди, в утренние часы местами туман.

Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 22 метров в секунду.

В Барнауле термометры покажут +9...+11 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду.

В ночь с 18 на 19 апреля в крае температура воздуха составит 0...-5 градусов, местами в предгорьях до +5 градусов. На большей части территории небольшие, местами по востоку умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.