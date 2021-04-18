Эксперты назвали правильный способ приготовления яиц

Эксперты из Национальной службы здравоохранения Англии заявили, что оптимальный для здоровья способ приготовления яиц – это их варка, сообщает британское издание Express.
По словам специалистов, ещё один полезный вариант использования яиц в пищу – это омлет. Однако при этом следует минимизировать содержание соли в воде и добавлять нежирное молоко.
Самым вредным способом приготовления яиц медики назвали жарку. Это аргументировали тем, что при жарке содержание жиров в пище увеличивается примерно вдвое.
Напомним, совместное исследование учёных Австралии, Китая и Катара выявило взаимосвязь между употреблением в пищу куриных яиц и развитием сахарного диабета.
К такому выводу они пришли, проанализировав данные о диете 8545 человек, которые были собраны с 1991 по 2009 год.
Оказалось, что люди, которые в среднем употребляли больше половины яйца в день, болели диабетом второго типа на 25% чаще.
Комментарии
уже и яйца есть опасно.. как жить дальше, это моя любимая еда...
Оказалось, что люди, которые в среднем употребляли больше половины яйца в день, болели диабетом второго типа на 25% чаще
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А далее вообще вот что оказывается:если в среднем есть чуть более одного яйца в день,то серединка на половинку заболеешь диабетом второго типа.
Вы съедаете в день 1 -2 яйца, 50- 100 г. колбасы, 2- 3 ломтика сыра, 200- 400г. белого хлеба, 2 -4 конфеты и т.д. ... и таки от чего тут диабет???