Сильный ветер обрушился на Алтайский край

Алтайский край оказался во власти сильного ветра, о чём пресс-служба ГУ МЧС России по региону проинформировала граждан.

Согласно данным синоптиков, 18 апреля на большей части территории наблюдаются сложные погодные условия. Местами порывы ветра достигают скорости 22 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными факторами возможно возникновение ЧС. При сильном ветре жителям региона нужно опасаться обрушения плохо закреплённых конструкций и падения деревьев. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей.

"Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями, – предупредили спасатели. – Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов".

Также следует заблаговременно позаботиться о том, чтобы окна на балконе были закрыты.