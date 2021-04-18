Сильный ветер обрушился на Алтайский край

Алтайский край оказался во власти сильного ветра, о чём пресс-служба ГУ МЧС России по региону проинформировала граждан.
Согласно данным синоптиков, 18 апреля на большей части территории наблюдаются сложные погодные условия. Местами порывы ветра достигают скорости 22 м/с.
В связи с неблагоприятными погодными факторами возможно возникновение ЧС. При сильном ветре жителям региона нужно опасаться обрушения плохо закреплённых конструкций и падения деревьев. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей.
"Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями, – предупредили спасатели. – Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов".
Также следует заблаговременно позаботиться о том, чтобы окна на балконе были закрыты.
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