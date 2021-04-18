"Ведущая Первого канала обвинила во лжи Голикову и Догузову"

Одна из наиболее известных ведущих Первого канала Екатерина Андреева выступила с критикой в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и главы Ростуризма Зарины Догузовой, сообщает "Московский Комсомолец".
Причиной возмущения телеведущей послужили трудности с возвращением из Турции в связи с закрытием авиасообщения из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу.
"Голикова обещала, но обманула. Догузова сказала, но неправду. Нас никто не вывез, — процитировало издание слова Андреевой. — Я не знаю, как россияне будут возвращаться. Наши рейсы в Стамбуле отменили в самый последний момент. И все эти сообщения о возврате туристов по своим билетам — ложь".
Вернуться в Россию телеведущей вместе с другими гражданами РФ все-таки удалось. Она утверждает, что в этом россиянам помогли "счастливый случай и Бог".
Напомним, решение о закрытии авиасообщения с Турцией и Танзанией оперштаб принял 12 апреля. Причина – в неблагополучной ситуации по коронавирусу. По словам Голиковой, Ростуризму поручено принять пакет мер для помощи туристам, купившим туры в Турцию, включая финансовую поддержку.
Напомним, в октябре 2020 года Екатерина Андреева раскритиковала суждения об опасности коронавируса. По словам Андреевой, во всем мире уровень смертности в период пандемии не только не повысился, но даже стал ниже.
Комментарии
Ведущая Первого канала жалуется на вранье. Очень смешно.
Ничего смешного, когда тебя обманывают...
Голикова влетела, думала, что ложь не всплывет
Сами виноваты. Туристы авантюристы.
Назовите хоть одну правду которую говорила голикова?
Эта гражданка словении сама глазом не моргнув постоянно читает в прямом эфире откровенную ложь, за что получает миллионную "зарплату".
СИДИТЕ ДОМА, ПАТРИОТЫ!!!!!!!!!!!
А что в Турции мед слаще? Помогать надо нуждающимся, кто по причине обстоятельств попал в трудную ситуацию.
Поговариваю, что отдыхать летала в Африку, транзитом через Турцию, а из Африки вывозить даже знаменитостей не обещали.
"Ведущая Первого канала обвинила во лжи Голикову и Догузову"
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Это просто песня!
"Причина – в неблагополучной ситуации по коронавирусу."
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А может все-таки причина в том, что Эрдоган накануне призвал принять Украину в НАТО? Очередной нож в спину плутина?