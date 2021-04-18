"Ведущая Первого канала обвинила во лжи Голикову и Догузову"

Одна из наиболее известных ведущих Первого канала Екатерина Андреева выступила с критикой в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и главы Ростуризма Зарины Догузовой, сообщает "Московский Комсомолец".

Причиной возмущения телеведущей послужили трудности с возвращением из Турции в связи с закрытием авиасообщения из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу.

"Голикова обещала, но обманула. Догузова сказала, но неправду. Нас никто не вывез, — процитировало издание слова Андреевой. — Я не знаю, как россияне будут возвращаться. Наши рейсы в Стамбуле отменили в самый последний момент. И все эти сообщения о возврате туристов по своим билетам — ложь".

Вернуться в Россию телеведущей вместе с другими гражданами РФ все-таки удалось. Она утверждает, что в этом россиянам помогли "счастливый случай и Бог".

Напомним, решение о закрытии авиасообщения с Турцией и Танзанией оперштаб принял 12 апреля. Причина – в неблагополучной ситуации по коронавирусу. По словам Голиковой, Ростуризму поручено принять пакет мер для помощи туристам, купившим туры в Турцию, включая финансовую поддержку.

Напомним, в октябре 2020 года Екатерина Андреева раскритиковала суждения об опасности коронавируса. По словам Андреевой, во всем мире уровень смертности в период пандемии не только не повысился, но даже стал ниже.