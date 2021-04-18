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Новости

Более 8,6 тыс. новых случаев коронавируса выявили в России

, ИА "Амител"
Число смертей превысило 105,5 тысячи
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 8 632 – до 4 702 101 человека. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+2252 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+695) и Московской области (+591). Алтайский край (+87) на 18 апреля занимает 22-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 326 780 человек, в том числе 7391 – за последние сутки.

Скончались ещё 389 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 105 582 смерти.

В общей сложности в РФ провели более 125,8 млн лабораторных исследований на коронавирус. 337 тысяч тестов сделали за последние сутки.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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