Более 8,6 тыс. новых случаев коронавируса выявили в России

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 8 632 – до 4 702 101 человека. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+2252 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+695) и Московской области (+591). Алтайский край (+87) на 18 апреля занимает 22-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 326 780 человек, в том числе 7391 – за последние сутки.

Скончались ещё 389 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 105 582 смерти.

В общей сложности в РФ провели более 125,8 млн лабораторных исследований на коронавирус. 337 тысяч тестов сделали за последние сутки.