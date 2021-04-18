Жители Алтайского края стали чаще страдать от телефонных мошенников

В Алтайском крае фиксируют рост числа дистанционных мошенничеств, сообщают "Вести Алтай".

С начала года выявлено свыше двух тысяч подобных фактов. В связи с этим правоохранители информируют население о существующей угрозе быть обманутыми.

"Начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенантом полиции Андреем Подоляном поставлена задача – посетить каждое домовладение, вручить жильцам памятки и проинформировать их о способах зашиты от дистанционных мошенников", – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю Светлана Ляпунова.

На этот год пришлась и рекордная сумма, которую мошенникам удалось выманить у местной жительницы. 88-летняя горожанка обратилась в полицию Барнаула и рассказала, что неизвестные обманули её. Доверчивая женщина отдала мошенникам 4 260 000 рублей.

В ходе следствия установлено, что злоумышленник позвонил пенсионерке и представился сотрудником полиции. У женщины дома хранилась крупная сумма денег и, вероятно, она сама рассказала об этом мошенникам. Пенсионерка не поняла, что разговаривает с аферистами и несколько дней подряд переводила им деньги.