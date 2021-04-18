В России могут провести дополнительные матчи Евро-2020 по футболу

Россия может дополнительно принять несколько игр Евро-2020 по футболу, которые должны были пройти в Дублине (Ирландия), сообщает британское издание Daily Mail.

Виной тому отсутствие гарантий со стороны Футбольной ассоциации Ирландии, что в Дублине болельщиков допустят на трибуны.

В связи с этим на 19 апреля запланировано заседание в УЕФА, на котором планируют принять решение по поводу возможного переноса трёх игр группового турнира и игры 1/8 финала.

Речь идёт об играх в группе D: Польша – Словакия, Швеция – Словакия и Швеция – Польша.

Стоит отметить, что, помимо Дублина, в подвешенном состоянии находится вопрос допуска зрителей на трибуны в Мюнхене (Германия) и Бильбао (Испания).

Напомним, команда Станислава Черчесова перед выступлением в финальной части чемпионата Европы проведёт два контрольных матча.

Соперниками России станут сборные Польши и Болгарии. Первый матч пройдёт на выезде в польском городе Вроцлава. Он состоится 1 июня в 21:45 по московскому времени.

Вторая игра – 5 июня в Москве на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина. Начало в 18:00 (мск).