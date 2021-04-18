Алтайский голкипер взял пенальти и принёс победу "Рубину"

Алтайский футболист сохранил победный счёт для своей команды в матче чемпионата России. В воскресенье, 18 апреля, вратарь казанского "Рубина" Юрий Дюпин отразил пенальти в гостевой игре 26-го тура РПЛ против "Урала" из Екатеринбурга.

В итоге "Рубин" выиграл со счётом 1:0. Победный гол в концовке первого тайма забил полузащитник Дарко Йевтич.

Незадолго до финального свистка "Урал" получил шанс восстановить равновесие. Однако бывший голкипер барнаульского "Динамо" отбил удар нападающего уральцев Андрея Панюкова с 11-метровой отметки. К этому моменту "Рубин" остался в меньшинстве из-за удаления полузащитника Дениса Макарова.

После успеха в Екатеринбурге команда Леонида Слуцкого набрала 46 очков и поднялась на четвертое место турнирной таблицы.