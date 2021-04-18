Жителей Алтайского края предупредили о снегопаде и сильном ветре

Резкое похолодание, мокрый снег с дождём и установление временного снежного покрова ожидается в Алтайском крае ночью и утром 19 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

В ведомстве отметили, что скорость ветра может достигать 22 метров в секунду, в связи с чем возможно возникновение чрезвычайных ситуаций.

"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных падением деревьев и обрушением слабозакреплённых конструкций", – предупредили спасатели.

Кроме того, ожидается гололедица, в связи с чем водителям следует быть особенно внимательными и осторожными, а пешеходам также нужно обратить внимание на выбор обуви.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о скором резком похолодании в Алтайском крае.