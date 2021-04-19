Исследование: барнаульцы чаще всего хотят открыть пивные магазины

Эксперты "Яндекса" проанализировали запросы россиян, связанные с открытием своего дела, за 2018-2020 годы. Выяснилось, что жители Барнаула, Новосибирска и Волгограда чаще всего интересуются организацией своего дела, связанного с продажей пенных напитков. Также барнаульцы заинтересованы в открытии шоурумов и парикмахерских.

По данным компании, москвичи чаще всего интересуются открытием маникюрных салонов, а жители Санкт-Петербурга – ларьков с шаурмой. В Воронеже, Севастополе и Ростове-на-Дону горожане хотят стать владельцами овощных и фруктовых магазинов, а в Махачкале – книжных.

В Самаре, Перми и Челябинске интересуются открытием автозаправок, в Нижнем Новгороде – автосервисов, в Екатеринбурге – автомоек. Хабаровчане спрашивают в интернете совета, как открыть бар, жители Иркутска – агентство недвижимости, Красноярска – ломбард.

Авторы исследования отмечают, что соотечественники сохраняют стабильный интерес к открытию собственного бизнеса. Спад наблюдался лишь в кризисные периоды: в 2014-2015 годах и в 2020-м.

Ранее Алтайский край оказался в середине рейтинга по вовлечённости населения в малый бизнес. Регион занял 48-е место. В крае на долю работников малых и микропредприятий приходится 12,9% рабочей силы.