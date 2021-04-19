Исследование: барнаульцы чаще всего хотят открыть пивные магазины

Эксперты "Яндекса" проанализировали запросы россиян, связанные с открытием своего дела, за 2018-2020 годы. Выяснилось, что жители Барнаула, Новосибирска и Волгограда чаще всего интересуются организацией своего дела, связанного с продажей пенных напитков. Также барнаульцы заинтересованы в открытии шоурумов и парикмахерских.
По данным компании, москвичи чаще всего интересуются открытием маникюрных салонов, а жители Санкт-Петербурга – ларьков с шаурмой. В Воронеже, Севастополе и Ростове-на-Дону горожане хотят стать владельцами овощных и фруктовых магазинов, а в Махачкале – книжных.
В Самаре, Перми и Челябинске интересуются открытием автозаправок, в Нижнем Новгороде – автосервисов, в Екатеринбурге – автомоек. Хабаровчане спрашивают в интернете совета, как открыть бар, жители Иркутска – агентство недвижимости, Красноярска – ломбард.
Авторы исследования отмечают, что соотечественники сохраняют стабильный интерес к открытию собственного бизнеса. Спад наблюдался лишь в кризисные периоды: в 2014-2015 годах и в 2020-м.
Ранее Алтайский край оказался в середине рейтинга по вовлечённости населения в малый бизнес. Регион занял 48-е место. В крае на долю работников малых и микропредприятий приходится 12,9% рабочей силы.
Комментарии
А если еще в пиво водку добавлять, так вообще бизнес попрёт.
А почему пивные магазины так популярны? Я бы не сказал, что разливное пиво существенно дешевле упакованного. Почему многие вместо того, чтобы купить пива в запечатанной на заводах банке-бутылке, идут к ним?
Промывание мозгов, алкоголизация населения. Химизация продуктов. Похоронные услуги. Зато продолжительность жизни по Медведеву растет.
19.04.2021 07:55
Виктор
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А к кому ты пойдешь в 3-4 ночи?
Потому что тиктокерам подавай только дешовое пиво, секса и зрелищь!
"По данным компании, москвичи чаще всего интересуются открытием маникюрных салонов, а жители Санкт-Петербурга – ларьков с шаурмой. В Воронеже, Севастополе и Ростове-на-Дону горожане хотят стать владельцами овощных и фруктовых магазинов, а в Махачкале – книжных."
Получается только Махачкала -"Молодец". А открыть пивной ларёк или шаурму-это ДНО, товарищи. Это говорит о том, что народ деградирует, много пьёт, а открывание на каждом углу пивных да рюмочных-это вообще катастрофа!
Правильно сказал "гость19.04.2021 07:56" идёт добивание населения алкоголем, шаурмой и пицей (сделанных из говна).
Залезать в заведомо убыточный бизнес??? Не верю!
Также барнаульцы заинтересованы в открытии шоурумов и парикмахерских.
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На Новом рынке стрижка 150 руб. и желающих стричься нет.
я то же не хочу за 150рэ подстригаться оболванят и не спросишь типа а что вы хотели за такие деньги
Парикмахер там лет 40, с опытом видать. 18 летняя может надругаться над прической.