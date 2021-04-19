Металлический забор упал и повредил несколько автомобилей в Барнауле

Металлическое ограждение обрушилось и повредило несколько автомобилей возле дома на улице Балтийской, 101. Кадры с места происшествия опубликовали в Telegram-канале "В курсе 22".
Вероятно, ограждение снесло ночью сильным ветром. Металлические листы задели автомобили, припаркованные напротив забора.
Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", схожая ситуация произошла и на стройке в микрорайоне Невском, однако там обошлось без повреждения транспортных средств – конструкции повалило внутрь стройки и автомобили не пострадали.
Напомним, что, по прогнозам синоптиков, 19 апреля ветер в Барнауле может достигать 17 м/с, а в Алтайском крае в целом – 22 м/с.
Комментарии
Нет гаража, значит и автомобиль не нужен.
Детей отвезти в садик, в школу? А в детьми не рискуете на дороге?
Причем тут дети и неправильно выбранное место для парковки?
из рубрики где хочу там и поркуюсь.
19.04.2021 09:10
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Парковка, слово придумал для себя. Тебе зачем автомобиль? Потому что у всех есть?
Никогда бы не стал ставить машину во время ветра под дерево или рядом с временным забором.
На барахолку на иномарках уже мусор на продажу возят, какие то грязные тряпки.
19.04.2021 09:29 на все вопросы получишь ответ позвонив по этому телефону 8 (385) 224-67-32
Очень грустно осознавать что живу в одном городе с согражданами которые радуются что у соседа "корова сдохла".
Ничего, когда на вас такой забор свалится, мимо проходящим, вы не будите так желчью лить.
Может конечно глумиться это слишком, но глубина проблемы парковщиков настолько злободневна, что они даже не понимают и не видят этой проблемы. Покупайте гаражи, паркинги и убирайте свои тазы из дворов.
19.04.2021 09:29
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Без помощи не можешь ответить зачем тебе авто, значит не нужно, парковка освободится для более смышленых.
19.04.2021 09:50
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Мне нужен гараж-кладовка под окнами. Поставлю, мне погонят, а подвижные кладовки стоят под окнами круглосуточно, всю ночь и день шум и грязь в воздухе.
повредил несколько автомобилей в Барнауле
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Повреждений то и незаметно, значит это предупреждение.
Если тут напишут новость, что у кого-то в гараже или в частном доме машина сгорела - я уверен, ни одного злорадного комментария не будет.
Может все же задумаетесь, почему так?