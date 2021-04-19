Металлический забор упал и повредил несколько автомобилей в Барнауле

Металлическое ограждение обрушилось и повредило несколько автомобилей возле дома на улице Балтийской, 101. Кадры с места происшествия опубликовали в Telegram-канале "В курсе 22".

Вероятно, ограждение снесло ночью сильным ветром. Металлические листы задели автомобили, припаркованные напротив забора.

Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", схожая ситуация произошла и на стройке в микрорайоне Невском, однако там обошлось без повреждения транспортных средств – конструкции повалило внутрь стройки и автомобили не пострадали.

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, 19 апреля ветер в Барнауле может достигать 17 м/с, а в Алтайском крае в целом – 22 м/с.