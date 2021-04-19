Спортивный комплекс построят на месте погребов в Барнауле

Аукцион на право аренды земельного участка на Попова, 37в, пройдёт в Барнауле. Площадь превышает 1500 квадратных метров, на этом месте, согласно документации, можно построить комплекс физкультурно-оздоровительного назначения. Как сообщает "Алтайский портал недвижимости", сейчас там расположены частные погреба. При этом права собственности на них не зарегистрированы.

Торги состоятся 12 мая. Победитель сможет арендовать землю на 4 года и 10 месяцев. За этот период необходимо разработать и реализовать проект нового здания. Начальная цена лота, а также ежегодная плата составляет почти 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что новое здание краевой прокуратуры в Барнауле на пересечении улицы Партизанской и проспекта Комсомольского построят почти за 427 млн рублей. Работы должны завершиться в 2023 году.