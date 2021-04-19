Спортивный комплекс построят на месте погребов в Барнауле

Аукцион на право аренды земельного участка на Попова, 37в, пройдёт в Барнауле. Площадь превышает 1500 квадратных метров, на этом месте, согласно документации, можно построить комплекс физкультурно-оздоровительного назначения. Как сообщает "Алтайский портал недвижимости", сейчас там расположены частные погреба. При этом права собственности на них не зарегистрированы.
Торги состоятся 12 мая. Победитель сможет арендовать землю на 4 года и 10 месяцев. За этот период необходимо разработать и реализовать проект нового здания. Начальная цена лота, а также ежегодная плата составляет почти 150 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что новое здание краевой прокуратуры в Барнауле на пересечении улицы Партизанской и проспекта Комсомольского построят почти за 427 млн рублей. Работы должны завершиться в 2023 году.
Комментарии
точно попова 37 , там многоэтажки кругом где там 1500 кв,м?
На Бабуркина, возле кондитерки тоже строили спортивный комплекс - в итоге открылся очередной торговый центр, вроде Пятерочка и еще какие-то отделы.
На пересечении 80 Гв. дивизии и Э. Алексеевой тоже обещали спортивный комплекс построить.., но однако высотку отгрохали...
Чинуши распродают "пяточки" земли под высотки. Пока у власти, надо успеть карманы набить деньгами...
Че то понастроили спортивных комплексов на бюджетные деньги прям не знаю куда себя девать.(сарказм) Но почему то они все платные!!!!!Почему я как налогоплательщик должен платить за пользование комплексом в который также вложился как и другие люди?
Как всегда, построят торговый центр или жилую многоэтажку.
Полно зданий, так построенных.
Надзорным органам бы присмотреться
Спортивный комплекс превращается, превращается,... в квадратный торговый центр!
19.04.2021 10:58
- гость -
точно попова 37 , там многоэтажки кругом где там 1500 кв,м?
хаха видимо на углу пересечение ул. Юрина - ул. Попова, закроют пешеходную зону, вот жители обрадуются, что всё будет вокруг машинами заставлено, ну и естественно деревья, зачем они?
Какой там к черту "ФОаК" на1500 мест, там сейчас-то не припарковаться, судя по клачку земли который от силы 150м. на 100м. Буржуям он тоже нафик не нужен (надеюсь), ибо для "барыг" нужен масштаб а там его нет!
1500кв.м это всего лишь 15 соток земли... что-то маловато для строительства чего-либо.. для частного дома если только...
У нас когда сносили погреба возле дома драка была. Хорошо для строителей, что в доме охотников не было.
Рядом с домом в несостоявшемся спортивном комплексе подростки часто костры разжигают.
19.04.2021 12:44
- гость -
это не во дворе дома по попова 127? зеленожелтая развалюха
На этом месте матрешки стоят. Декоративное сооружение.
13:46 явно магазин будет, столько лет место было пешеходной тропой, а тут решили сдать в аренду, что хотят то и творят
Матрешки снесут. А жаль. Напротив через Юрина там уже давно поставили какой-то коммерческий сарай.