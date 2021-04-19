Врач объяснил, почему опасно перебивать аппетит

Врач-диетолог, психотерапевт Сергей Обложко предостерёг россиян от перекусов между основными приёмами пищи. По словам специалиста, это чревато тем, что люди, сами того не замечая, съедают большое количество калорийной еды и наносят существенный вред организму.

"С одной стороны (это вредно, – ред.), потому что это лишние калории, а с другой стороны, жирное и сладкое, например, может вызывать выброс инсулина, провоцирующий в дальнейшем большую тягу к еде. Часто человек съедает что-то углеводное, в ответ на это в организме выделяется инсулин, а так как не было полноценного приёма пищи, уровень глюкозы в крови падает, возникает гипогликемия, начинается ещё более неправильное пищевое поведение, переедание", – отметил Обложко в интервью радио Sputnik.

Кроме того, даже перекусы фруктами провоцируют последующий приступ переедания. Так что съесть, например, яблоко на голодный желудок – плохая идея, поскольку уже через 20 минут оно спровоцирует повышенную тягу к еде, подчеркнул специалист. Чтобы контролировать количество потребляемой пищи, Обложко рекомендует не перебивать аппетит даже полезными продуктами, поскольку и их люди "ухитряются съесть очень много".

"Мы стремимся к тому, чтобы человек сел за стол и поел сбалансированно и полноценно, чтобы сытости хватило хотя бы на ближайшие 3-4 часа до следующего приёма пищи. Еда на бегу, на скаку не очень полезна и приводит к нарушению пищевого поведения, к ожирению", – констатировал врач-диетолог.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова объяснила, в чём состоит опасность постоянного чувства голода. По её словам, помимо возникновения серьёзных заболеваний, это также может свидетельствовать о повышенной кислотности желудочного сока или повышенном уровне инсулина.