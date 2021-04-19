Девять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Девять пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2885.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 87 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 48 789 человек. Выздоровели 43 737 человек (+59 за сутки).

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 20, Рубцовск – 18, Бийск – 12, Новоалтайск – 5, Поспелихинский район – 4, Егорьевский район – 3, Белокуриха, Заринск, Бийский, Зональный, Краснощёковский, Петропавловский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Славгород, Алейский, Благовещенский, Волчихинский, Михайловский, Немецкий национальный, Павловский, Суётский, Тальменский, Хабарский районы – по одному заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 185 пациентов, из них 82 подключены к аппаратам ИВЛ.