Страховка вместо вклада: что такое мисселинг и как его избежать

Всё чаще в Банк России поступают жалобы на мисселинг – продажу одних финансовых продуктов под видом других. Например, вместо вклада консультант в банке может предложить вам инвестиционное страхование жизни, ценные бумаги, продукты паевых инвестиционных фондов (паи). При этом сотрудник, как правило, представляет такую сделку в выгодном свете и умалчивает о возможных рисках.

Введённые в заблуждение клиенты могут согласиться с работниками финансовой организации и самостоятельно поставить собственные средства под удар. Разберёмся, как не оказаться в подобной ситуации.

Мисселинг – это нарушение закона?

По закону банковские организации имеют право предоставлять своим клиентам полный спектр банковских услуг и рекомендовать им приобрести любой продукт. Так, пользуясь своим авторитетом и низкой финансовой грамотностью населения, банкиры могут ввести клиента в заблуждение и продать ему то, что выгодно для них.

Все услуги и продукты, предлагаемые банком, – законные и сертифицированные. Однако они будут полезны не каждому клиенту.

Чаще всего банкиры предлагают людям под видом вклада другие инструменты, которые схожи с вкладом, но имеют особенности.

"Ставки по банковским вкладам снижаются, человек ищет возможность сохранить доходность, к которой он привык раньше. Людям говорят, что предлагаемый им продукт – то же самое, что и вклад, но с повышенной доходностью", – пояснила эксперт банка России Елена Шервуд.

В основном это страховые продукты с инвестиционной составляющей, облигации, векселя самого банка и иные ценные бумаги. Клиентам навязывают различные комбинированные услуги – какая-то часть денег действительно идёт на вклад, а другая – в инвестиции.

Пользуясь тем, что новые правила продажи сложных продуктов неопытным инвесторам ещё не вступили в силу, банки злоупотребляют отсрочкой и вводят граждан в заблуждение.

"Финансовые организации стараются использовать тот срок, который был дан на адаптацию, чтобы продать людям продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов. Когда у людей, например, заканчивается срок депозита, им предлагают в том же банке не продлить депозит, а купить альтернативу, забрасывая неподготовленного человека пустыми словами вроде "защиты капитала" и "гарантированной доходности", – заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Какие уловки используют менеджеры?

Житель Барнаула Виктор Степанов (имя и фамилия изменены) в попытках сберечь свои накопления от инфляции едва их не потерял. Под видом вклада ему предложили "промежуточный" вариант, который никак не гарантировал сохранность его денег.

"Я не понял, промежуточный между чем и чем был вариант. Как бы то ни было, я почти "попался" – даже успел поставить подпись на одном из документов. Потом принесли ещё какие-то бумаги, а там было написано что-то, что я не мог разобрать. Попросил объяснить, и тут началось", – отмечает Виктор.

После почти часового общения с банкирами Виктор понял: его ждут большие проценты по вкладу, гарантированная доходность, нулевые риски. Правда, зачем в документах указаны другие финансовые компании, Виктору так и не объяснили.

"Первое, что меня смутило, это подписание огромного количества бумажек. Сначала с банком, потом с какой-то инвестиционной площадкой, потом какое-то страхование. Я сначала не придал значения, но потом задумался и попросил взять паузу. Меня тут же принялись убеждать, что сейчас лучший момент, чтобы вложиться, потом будет поздно. Тогда я понял, что лучше в эту историю не лезть", – пояснил Виктор.

Как Виктор узнал позже, банкиры пытались уговорить его на заключение договора инвестирования в деятельность сторонней компании.

Как защититься от мисселинга?

Эксперт Центробанка Елена Шервуд рассказала, какие действия можно предпринять клиентам, чтобы не стать жертвами нечестных сотрудников банка. Для этого нужно проверить договор по нескольким основным критериям:

Гарантирована ли доходность (определённая ставка на весь срок договора)? Вам могут сказать, что гарантированы 1-2%, но реальная доходность будет выше. Однако надо понимать, что обещания, не зафиксированные на бумаге, не дают никаких гарантий.

Застрахована ли вся вносимая вами сумма Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в общей сложности на 1,4 млн рублей? По закону в случае если банк не может исполнить свои обязательства, АСВ компенсирует вам только ту часть, которая обозначена в договоре как "вклад" или "депозит" (и конечно, деньги на вашем счёте). Средства, вложенные в инвестиционные продукты, вам никто не вернёт.

На какой срок заключается договор? Какие потери грозят при досрочном расторжении договора?

С какой организацией заключается договор – банк, страховая компания, брокер, доверительный управляющий?

Так, жительница Барнаула Александра Рычкова (имя и фамилия изменены) задавала сотруднику банка такие вопросы, как есть ли санкция за досрочный разрыв договора и какая доходность ей гарантирована. Ответы сотрудника, как отмечает девушка, не сходились с предоставленными ей документами.

"Мне принесли документы на подпись – а там гарантированная доходность вообще не была прописана, хотя работник банка обещал мне её на уровне 12%. Также он сказал, что договор можно будет разорвать через полгода (мы составляли его на четыре года), а в документах было чётко обозначено, что любое досрочное прекращение отношений практически полностью лишает меня всей прибыли", – объяснила Александра.

Потребителю важно знать, как распознать мисселинг, ведь доказать факт введения в заблуждение очень трудно. Поэтому каждый клиент должен расспрашивать консультантов обо всех деталях и рисках продуктов, а также внимательно читать договор. При любых сомнениях всегда лучше отказаться от непонятных предложений.