Сибиряка застрелили при попытке бегства из суда

Полицейские застрелили арестанта, взявшего в заложники конвоира в Новосибирске. 35-летнего мужчину доставили в Центральный районный суд города для избрания меры пресечения. Об этом сообщает "Тайга.инфо".

Мужчина, угрожая правоохранителю заточкой, требовал отпустить его. Один из сотрудников применил табельное оружие. На место вызвали бригаду скорой помощи. Однако спасти раненого не удалось.

Сообщается, мужчину подозревали в незаконном обороте наркотиков.

Ранее в Барнауле задержали 25-летнего мужчину, осуждённого за кражу. Преступник сбежал с территории лечебно-исправительного учреждения, однако пробыл на свободе около суток, после чего снова попался полиции.