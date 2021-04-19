Барнаульский архитектор показал, что происходит на месте бывшего стадиона "Локомотив"

Фото: instagram.com/deringarchitect
Барнаульский архитектор Александр Деринг показал, что происходит на стройплощадке, которая располагается на территории бывшего стадиона "Локомотив" на проспекте Строителей. Фото Деринг выложил на своей странице в Instagram.
Напомним, компания "Первый", принадлежащая бизнесмену Евгению Ракшину, строит на месте стадиона "Локомотив" жилой комплекс.
Сам стадион ввели в эксплуатацию в 1929 году. До 2005 года "Локомотив" находился в федеральной собственности, использовался по назначению, как спортивный объект. Однако позже его передали краю, а затем – частной компании "Локомотив".
К демонтажу ветхого спортивного объекта приступили в конце осени 2020 года.
Комментарии
Надеюсь, до конца реконструкции моста на Ленинском не успеют сдать? А то там будет перекрыто и здесь проезд заблокируют.
Однако позже его передали краю, а затем – частной компании "Локомотив".
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Как интересно... и сколько же подняли неназванные лица из компании "Локомотив" на прихватизации и продаже краевой собственности? При каком из губернаторов такое могло произойти?
Там с оформлением собственности сплошной криминал и как стала возможно стройка очень большой вопрос! При наличии не коррумпированных силовиков - давно бы участок пополнил бюджет реальными деньгами!
До 2005 года "Локомотив" находился в федеральной собственности, использовался по назначению, как спортивный объект. Однако позже его передали краю, а затем – частной компании "Локомотив".
Вот прямо преступная схема описана!
А затем "Локомотив" стал "как бы ветхим" и "К демонтажу ветхого спортивного объекта приступили в конце осени 2020 года"...
Да, а чего этот деригн про восстановление фасада помалкивает?! Это ведь было одно из условий?!
Я еще помню там качалка была "Самсон", тренер Евгений. Если честно, а как там жить? Вот построили возле автовокзала дом, если кто есть - отпишитесь пожалуйста, разве вам не мешает вокзал, автовокзал. Всю ночь тусуют вагоны, на первый, пятый, двадцатый "прибывает и убывает", свежий воздух - только через кондиционер наверное. Как вариант купить там студию (если есть) и сдавать не бедным студентам.
19.04.2021 13:27
гость
Да никого не волнует - как там жить! Стадион уничтожили, место под стройку получили, а теперича продадут жилье и получат нехилый доход...
На одну помойку меньше будет.
Проект отвратительный. Особенно умиляет дом по середине. Вместо того чтобы сделать общественное пространство типа сквера, роллердрома ит.п. решили заработать ещё денжат. А ещё умный архитектор мог там сделать детский сад, которого в этом микрорайне остро не хватает. Но где их взять умных то?
19.04.2021 13:07
Митенька ржевский
Как интересно... и сколько же подняли неназванные лица из компании "Локомотив" на прихватизации и продаже краевой собственности?
Не скажу про локомотив. Но много лет назад разговаривал с одним из застройщиков. Говорит, что много участков выкупали у родственников Баварина (которого тут любят боготворить), цены были порядка 15 млн рублей под 5-подъездный дом еще этак в 2003 году.
Дно... вместо парков и стадионов никому не нужное жилье на пяточке