Барнаульский архитектор показал, что происходит на месте бывшего стадиона "Локомотив"

Фото: instagram.com/deringarchitect

Барнаульский архитектор Александр Деринг показал, что происходит на стройплощадке, которая располагается на территории бывшего стадиона "Локомотив" на проспекте Строителей. Фото Деринг выложил на своей странице в Instagram.

Напомним, компания "Первый", принадлежащая бизнесмену Евгению Ракшину, строит на месте стадиона "Локомотив" жилой комплекс.

Сам стадион ввели в эксплуатацию в 1929 году. До 2005 года "Локомотив" находился в федеральной собственности, использовался по назначению, как спортивный объект. Однако позже его передали краю, а затем – частной компании "Локомотив".

К демонтажу ветхого спортивного объекта приступили в конце осени 2020 года.