Горячее закрытие сезона. Массовый спуск в купальниках прошёл в Шерегеше

С ветерком и в бикини прокатились почти 2000 человек на горнолыжном курорте в Шерегеше. Так в Кузбассе закрывали традиционный фестиваль Grelka Fest. В субботу, 17 апреля, несмотря на холодную погоду (в этот день было +3), с горы Зелёная одновременно спустились 1772 человека, и это стало новым рекордом России по массовому спуску. Прошлый рекорд составил 1761 человек."То, что спуск в купальниках и сам фестиваль в этом году состоялись, – большое событие для нас. Мы видим, как участники соскучились по подобным событиям! И можем с удовольствием заметить, что год карантинов и удалёнок не сказался на физической форме наших участников. Не отразился он и на красоте девушек – они по-прежнему в хорошей спортивной форме и готовы к летнему сезону", – рассказал NGS42.RU директор GrelkaFest Никита Гирин.

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