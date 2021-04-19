Контроль над расстановкой дорожных знаков и светофоров вернут МВД

Контроль над расстановкой дорожных знаков, светофоров, разметкой и камерами вернут МВД. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на одобренные правительственной комиссией поправки к закону "Об организации дорожного движения".
Процедуру согласования исключили из полномочий ведомства в 2013 году. Согласно нововведениям, власти всех уровней должны будут согласовывать с МВД и ГИБДД порядок размещения знаков, разметки, светофоров и видеокамер.
При этом законопроект предусматривает наличие случаев, при которых согласование не требуется – массовые мероприятия, аварийно-восстановительные работы после ЧП или аварий.
Комментарии
И это правильно!
19.04.2021 13:26
ПЕТР
Это абсолютно не правильно. У МВД просто нет необходимых компетенций чтобы заниматься этой работой.
Это прекрасно видно на примере тех решений и предложений, которые поступают со стороны МВД в части решения транспортных задач в городах. Это структура застряла в 70х годах прошлого века. Ничего хорошего из этой затеи не выйдет.
19.04.2021 13:32
АБОРИГЕН
Это абсолютно не правильно. У МВД просто нет необходимых компетенций чтобы заниматься этой работой.
Это прекрасно видно на примере тех решений и предложений, которые поступают со стороны МВД в части решения транспортных задач в городах. Это структура застряла в 70х годах прошлого века. Ничего хорошего из этой затеи не выйдет.
Уже здесь, великий специалист в дорожном строительстве и управлении.
Даёшь аборигена в мэры, в реальности на это чудо посмотрим. Такой великий мыслитель современности пропадает.
19.04.2021 13:36
- гость -
19.04.2021 13:36
- гость -
Понимаю что это почти невозможно, но попробуйте отвлечься от моей скромной персоны, подумать и что нибудь по существу вопроса сказать? Верю, у вас в конце-концов получится.
Абрыган в ударе
не оскорбляйте гельминтов сравнением с аборигеном!
19.04.2021 13:32
АБОРИГЕН
А сейчас компетенциями кто обладает?! По представлению местной власти устанавливают дорожники.
В комментариях остаются только намеки
А почему нельзя мерзость оскарбить?
19.04.2021 13:42
ПЕТР
19.04.2021 13:32
АБОРИГЕН
А сейчас компетенциями кто обладает?! По представлению местной власти устанавливают дорожники.
Не устраивайте научный спор. Аборинен сказал, так тому и быть.
19.04.2021 13:42
ПЕТР
Правильно и безопасно организовать движения транспортных средств в городе это задача инженерно-техническая. МВД тут нужно только для того чтобы администрировать эту систему и не более того. Да, если они выступают с инициативой по оптимизации и улучшению, это необходимо рассмотреть и принять решения о целесообразности того или иного предложения. Никаких решающих полномочий у МВД данных вопросах быть не должно.
По закону у ГИБДД и так много полномочий, но ГИБДД их полномочия почему-то не берут.
Когда человек делает вид что разбирается во многих сферах деятельности он не разбирается ни в одной по настоящему.
Когда существо забирается везде где только может забраться...
ну ща понавтыкают знаков ограничивающих там где под них бабла срубить поболее выходить будет