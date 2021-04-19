Контроль над расстановкой дорожных знаков и светофоров вернут МВД

Контроль над расстановкой дорожных знаков, светофоров, разметкой и камерами вернут МВД. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на одобренные правительственной комиссией поправки к закону "Об организации дорожного движения".

Процедуру согласования исключили из полномочий ведомства в 2013 году. Согласно нововведениям, власти всех уровней должны будут согласовывать с МВД и ГИБДД порядок размещения знаков, разметки, светофоров и видеокамер.

При этом законопроект предусматривает наличие случаев, при которых согласование не требуется – массовые мероприятия, аварийно-восстановительные работы после ЧП или аварий.