Среда, 21 Апрель, 11:19

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,02
€ 91,75
3°


4718854 +0
Обь
494см +10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Стеллы Штань Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

Работники алтайских предприятий станут обучать коллег бережливому производству

, ИА "Амител"
Программы подготовки разработали центр обучения и развития "Вектор Роста" и ФЦК в сфере производительности труда
Фото: sps-sng.ru

Фото: sps-sng.ru

В апреле сотрудники предприятий – участников национального проекта "Производительность труда" под контролем экспертов регионального центра компетенций (РЦК) начали учиться на внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству.

По словам руководителя РЦК Алтайского края Александра Вагенлейтера, одна группа осваивает необходимые компетенции при участии ЧОУ ДПО "РЦ Вектор Роста", а вторая – с помощью экспертов РЦК в рамках специального пилотного проекта Федерального центра компетенций (ФЦК).

В обучении примут участие работники ООО "Хлеб-4", ООО "Барнаульский завод РТИ", ООО "Завод механических прессов", ООО КЗ "Промкотлоснаб", ООО "Газпром газораспределение Барнаул", ООО "Алтайхолод", ООО "СиСорт", ООО "Бочкарёвский пивоваренный завод", ООО "Алтайхолод", ООО "Производство силикатного кирпича", ООО "Содружество", ООО "Мартика" и ОАО "Комбинат "Русский хлеб".

Программа подготовки от ФЦК состоит из трёх этапов. Первый – выполнение пяти практических заданий с выходом на производство, второй – смешанное обучение инструкторов в онлайн-формате методикам и тренерским навыкам, третий – пост-тренинг (инструкторы проводят пилотные семинары на предприятиях) и сертификация инструкторов.

Программа подготовки внутренних тренеров от РЦ "Вектор Роста" также состоит из трёх частей: подготовка по тренерским компетенциям и инструментам бережливого производства, выполнение специализированных заданий, сертификация.

Участники закончат обучение в июне.

"В дальнейшем им предстоит обучать бережливому производству других сотрудников и внедрять новые проекты по улучшениям", – отметил Александр Вагенлейтер.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики.

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

Материалы по теме

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

21.04.2021 10:56
Алексей

Кто-то деньги пилит из Минэкономики или что? Что за реклама билеберды?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
11:07
Время отдыхать. Развлекательный центр "Весёлкино" открывает детский летний лагерь 0
10:55
У жителя Алтайского края в гараже обнаружили конопляную оранжерею 0
10:43
В России предложили установить лимиты на потребление электричества 4
10:30
Церемония прощания с бывшим вице-губернатором Иваном Шефером пройдёт в Барнауле 21 апреля 1
10:16
Площадь Сахарова перекроют в Барнауле из-за пожарных 8
10:05
Работники алтайских предприятий станут обучать коллег бережливому производству 1
09:53
Как в Москве. Что за "умные" самокаты появились в Барнауле и как на них покататься? 3
09:41
СК завёл дело после нападения стаи собак на ребёнка в Рубцовске 5
09:29
Человек погиб на пожаре в многоэтажке Барнаула 0
09:17
Пасхальный кулич по особому рецепту. Быстро и волшебно вкусно 2
09:04
Мини-компьютер на запястье: что умеют современные умные часы 0
08:54
Центр Барнаула могут перекрыть для проезда из-за возможного проведения незаконных митингов 35
08:39
Продюсер "Ласкового мая" рассказал, что Верка Сердючка находится в тяжёлом состоянии 7
08:27
Барнаульцы пожаловались на пенсионерку, которая бомбардирует тротуар посудой 6
08:15
Как отдыхаем на майские праздники в 2021 году? 0
08:01
Репродуктолог о причинах бесплодия у молодых и есть ли шансы у 40-летних 0
07:46
О чём будет говорить Путин в послании Федеральному Собранию в 2021 году 27
07:32
Лицо фирмы. Какими были секретарши в XX веке 4
07:30
Счёт идёт на часы. Что на данный момент известно о состоянии здоровья Навального? 37
07:18
Семь "кругов" аэропорта. Что такое приаэродромная территория и как она влияет на Барнаул 13
07:03
Без сахара, молока и глютена: алтайский производитель представил полезный десерт 3
06:47
Футболисты "Динамо-Барнаул" дома проиграли "Волге" 0
06:33
Пушистые преступники, которых выдали лапки 7
06:16
Барнаулец угрожал взорвать дом, если ему не дадут вертолёт и 100 тысяч долларов 3
06:02
Холод, дождь и снег обещают в Алтайском крае 21 апреля 0
23:40
Такой день. Нападение на барнаульского таксиста и 150 млн на лекарство для ребенка 0
23:11
Житель Алтайского края пытался спасти друга от "уголовки" и решил обмануть суд 1
22:49
Путин подписал закон о штрафах за высадку детей-безбилетников 14
22:13
Прокуратура проверит информацию о нападении собак на ребёнка в Рубцовске 5
21:43
Житель Алтайского края "ограбил" сам себя, чтобы заработать денег на свадьбу 0
21:10
7,5 млрд рублей направят на ремонт и содержание трасс на Алтае 0
20:45
На Алтае сельчанина осудили за то, что он насиловал дочерей своих друзей 3
20:08
Министр спорта Алтайского края подтвердил, что БК "Барнаул" будет играть в Суперлиге-1 0
19:42
Представители МИД РФ заявили о скором открытии перелётов в Египет 0
19:14
Водитель сбил пьяного пешехода на Чуйском тракте 0
18:45
Естественный процесс. Депутат объяснил, почему в Алтайском крае выросла смертность 8
18:19
В алтайской полиции рассказали подробности нападения на таксиста 1
17:55
"Роскосмос" приступил к строительству отечественной орбитальной станции 2
17:43
Виктор Томенко выделил алтайским муниципалитетам дополнительные 87 млн рублей 2
17:30
В Steam вышел мод Portal Reloaded для Portal 2 3
17:19
Эксперт рассказал, как ускорить работу "тормозящего" смартфона 2
17:07
Родители учеников разрушающейся сельской школы на Алтае обратились к эсерам за помощью 9
16:54
Италия открывается для российских туристов 6
16:40
Ещё четыре человека заразились коронавирусом в Республике Алтай 0
16:28
Экскурсоводы со всей Сибири съедутся в Алтайский край 0
16:16
Две недели подряд. Как в Барнауле реализуют проект "Биатлон в школу – биатлон в ГТО" 0
16:03
У бывшей главы Минсельхоза нашли апартаменты за 700 млн рублей 9
15:51
Более 8,1 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:42
Мэрия Барнаула не согласовала митинг на площади Советов 21 апреля 51
15:30
На Алтае 20-летняя мать дважды отказалась от своей новорождённой дочери 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.