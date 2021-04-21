Работники алтайских предприятий станут обучать коллег бережливому производству

В апреле сотрудники предприятий – участников национального проекта "Производительность труда" под контролем экспертов регионального центра компетенций (РЦК) начали учиться на внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству.

По словам руководителя РЦК Алтайского края Александра Вагенлейтера, одна группа осваивает необходимые компетенции при участии ЧОУ ДПО "РЦ Вектор Роста", а вторая – с помощью экспертов РЦК в рамках специального пилотного проекта Федерального центра компетенций (ФЦК).

В обучении примут участие работники ООО "Хлеб-4", ООО "Барнаульский завод РТИ", ООО "Завод механических прессов", ООО КЗ "Промкотлоснаб", ООО "Газпром газораспределение Барнаул", ООО "Алтайхолод", ООО "СиСорт", ООО "Бочкарёвский пивоваренный завод", ООО "Алтайхолод", ООО "Производство силикатного кирпича", ООО "Содружество", ООО "Мартика" и ОАО "Комбинат "Русский хлеб".

Программа подготовки от ФЦК состоит из трёх этапов. Первый – выполнение пяти практических заданий с выходом на производство, второй – смешанное обучение инструкторов в онлайн-формате методикам и тренерским навыкам, третий – пост-тренинг (инструкторы проводят пилотные семинары на предприятиях) и сертификация инструкторов.

Программа подготовки внутренних тренеров от РЦ "Вектор Роста" также состоит из трёх частей: подготовка по тренерским компетенциям и инструментам бережливого производства, выполнение специализированных заданий, сертификация.

Участники закончат обучение в июне.

"В дальнейшем им предстоит обучать бережливому производству других сотрудников и внедрять новые проекты по улучшениям", – отметил Александр Вагенлейтер.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики.

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.