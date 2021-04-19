Женщина перевернулась на машине на Чуйском тракте

72-летняя пассажирка иномарки пострадала в результате ДТП в Онгудайском районе Республики Алтай после того, как водитель не справилась с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась, сообщает пресс-служба регионального МВД.

"17 апреля около 15:20 часов в Онгудайском районе, на 592-м километре автодороги "Чуйский тракт", 33-летняя местная жительница, управляя автомобилем Toyota Vitz, при движении со стороны с. Шебалино в направлении с. Онгудай, не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства", – говорится в сообщении.

Пострадавшую с различной степени тяжести травмами госпитализировали. Водитель была трезвая. Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, 17 апреля две девушки погибли при опрокидывании автомобиля Lada Kalina на трассе Яровое – Райгород. За рулём находился 18-летний молодой человек, у которого не было водительских прав – его госпитализировали с травмами.