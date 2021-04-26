Ставки снижены: под какой процент можно оформить рефинансирование и кому это выгодно

Рефинансирование ипотеки помогает сэкономить на оплате процентов, уменьшив срок займа или сумму ежемесячного платежа. Но использовать этот инструмент имеет смысл лишь тогда, когда будущая экономия превышает затраты на рефинансирование. Как правило, это возможно в случае, если разница между ставкой рефинансирования и действующей ставкой ипотечного кредита составляет около 1-2 процентных пунктов.
Например, если ваша текущая ставка 9,3% годовых, то вам будет выгодно оформить рефинансирование со ставкой 7,3%. Такую ставку предлагает, например, Всероссийский банк развития регионов. Накануне ВБРР снизил ставки на 0,2 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов сторонних банков: теперь ставки составляют от 7,3% до 11,3% годовых* (в зависимости от категории клиента, объекта кредитования, при наличии страхования).
Сумма кредита: от 500 тысяч до 40 миллионов рублей РФ, в зависимости от программы и цели кредитования, региона нахождения недвижимости. Размер кредита определяется индивидуально, на основании подтверждённого ежемесячного дохода заёмщика. Срок кредита: от 3 до 30 лет.
Подать заявку на получение кредита можно в любом офисе ВБРР либо у персонального менеджера.
Подробно ознакомиться с условиями кредитных продуктов можно на сайте банка или по телефону контакт-центра ВБРР: 8 (800) 700-03-49.
Офис банка ВБРР в Барнауле
Адрес: проспект Социалистический, 69
Тел.: (3852) 63 06 21
*При наличии всех видов страхования: обязательное – имущественное (риски повреждения, утраты/гибели недвижимости), по желанию заёмщика – личное (страхование жизни и здоровья), титульное (страхование риска потери или ограничения права собственности – если применимо). При отсутствии какого-либо вида страхования ставка по кредиту увеличивается на 1 процентный пункт за каждый вид страхования соответственно. Условия кредитования для конкретного заёмщика определяются банком в индивидуальном порядке и могут отличаться от указанных условий. Процентные ставки (в % годовых) указаны с учётом акции по установлению скидки к базовой ставке и акции "Ипотека для клиентов от ключевых партнёров банка". Условия акций и список партнёров, участвующих в акции, уточняйте на сайте ВБРР. Диапазон полной стоимости кредита: 7,706% – 16,192%. Представленная информация действительна с 05.04.2021, носит справочный характер и не является публичной офертой.
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