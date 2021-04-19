"Товарищ майор" из алтайской полиции оказался трезвым

Министр внутренних дел Республики Алтай Александр Соловьёв назначил проверку по поводу появления в интернете видеоролика со спящим в служебном автомобиле сотрудником полиции. По словам автора видеозаписи, кадры он снял в Усть-Коксинском районе.

Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, правоохранителя нашли и провели медосвидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Результаты оказались отрицательными. Сейчас его направили на медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией и психофизиологическую диагностику состояния здоровья.

Напомним, житель республики снял на видео, как он в течение минуты не мог разбудить "товарища майора", спящего в служебном автомобиле. В конце концов, сельчанину удалось добиться своей цели, однако страж порядка послал автора ролика по известному адресу, после чего продолжил спать.