"Товарищ майор" из алтайской полиции оказался трезвым

Министр внутренних дел Республики Алтай Александр Соловьёв назначил проверку по поводу появления в интернете видеоролика со спящим в служебном автомобиле сотрудником полиции. По словам автора видеозаписи, кадры он снял в Усть-Коксинском районе.
Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, правоохранителя нашли и провели медосвидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Результаты оказались отрицательными. Сейчас его направили на медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией и психофизиологическую диагностику состояния здоровья.
Напомним, житель республики снял на видео, как он в течение минуты не мог разбудить "товарища майора", спящего в служебном автомобиле. В конце концов, сельчанину удалось добиться своей цели, однако страж порядка послал автора ролика по известному адресу, после чего продолжил спать.
Комментарии
Если у него нарколепсия, каким образом он проходит мед.комиссии?!
А кто-то сомневался?
Окажется что у него был какой-то "микроинсульт" а на автора видео уголовку заведет за оставление в опасности))
И правильно выявили, майорами нельзя раскидываться. Потому что на месте майора мог быть и генерал
Знакомый работал в органах.
Загрузка дичайшая, на тех кто везет, грузят столько, что за 20 часов в сутки не успеть, особенно следователи и дознаватели всякие.
Поработал несколько месяцев и уволился. Пока работал, домой приходил поспать на 4-5 часов и снова сбегал на работу.
Так что, быть может, человек в состоянии переутомления и истощения. А вы ржоте.
1633 верно.
не верю
Позорники
Куда ещё быть неадекватней???
Да кто бы сомневалсо ! Зато у беременных и детей находят