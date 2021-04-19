Более 8,5 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 8589 – до 4 710 690 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+2279 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+692) и Московской области (+592). Алтайский край (+86) на 19 апреля занимает 20-ю строчку списка.

Выздоровели за весь период 4 333 598 человек, в том числе 6818 – за последние сутки.

Скончались ещё 346 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 105 928 летальных случаев.

В общей сложности в стране провели более 126 млн лабораторных исследований на коронавирус. 263 тысячи тестов сделали за последние сутки.