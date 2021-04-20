Кинохроника Барнаула 100-летней давности в цвете

Отреставрированная и раскрашенная кинохроника о Барнауле 1919 года появилась на YouTube. Это видео – фрагмент фильма "Белая Сибирь", снятого французскими военными. На кадрах можно увидеть панораму Барнаула с Нагорного парка, лесопилку на территории бывшей спичечной фабрики. Показаны остатки городских зданий в районе Старого базара после страшного майского пожара 1917 года, когда большая часть Барнаула была уничтожена. Также в ролик попал военный парад колчаковских частей, участники которого прошли от женской гимназии в Конюшенном переулке по Томской улице до Соборной площади, 15 июня 1919 года.