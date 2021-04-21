Без сахара, молока и глютена: алтайский производитель представил полезный десерт

Алтайский производитель растительных масел в вакуумной упаковке-спрее Altaria продолжил тему экопитания и презентовал новый продукт. Это шоколадно-ореховый батончик из натуральных ингредиентов, который подходит веганам и даже сыроедам.

Десерт не содержит рафинированного сахара, молока, глютена, сои, усилителей вкуса и заменителей какао-масла. У него уникальный органический состав: арахис, кешью, масло какао, выпаренный тростниковый сок, цельнозерновая мука из зелёной гречки, рисовая мука, розовая гималайская соль и ваниль. Производителю удалось объединить в составе максимально полезные ингредиенты и при этом добиться приятного уникального вкуса.

В компании отмечают, что это будет не единственный "не масляный" продукт в ассортименте: в планах выпустить ещё один вид батончика – с добавлением какао.

"Наша линейка полезных продуктов с выверенным составом будет развиваться и дальше. Прошедший 2020 год показал, что здоровье, и в том числе полезное питание, – тема крайне актуальная. Продукты без сомнительных ингредиентов востребованы уже сейчас, и будут востребованы и дальше", – комментирует основатель бренда Altaria Яна Попова.

Altaria позиционирует новинку как замену шоколаду и полезный перекус в дуэте с чаем или кофе. Это не только вкусный, но и питательный продукт, дающий организму энергию надолго.

Упаковка также натуральна и экологична: никакой фольги, пластика и целлофана – только картон и крафтовая бумага. Заказать новинку можно уже сейчас на сайте Altaria.