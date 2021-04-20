До -2 градусов похолодает в Алтайском крае 20 апреля

Холодная погода с сильным ветром установится в Алтайском крае днём во вторник, 20 апреля. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит от -2 до +3 градусов. Преимущественно без осадков, однако по востоку синоптики прогнозируют небольшой снег и мокрый снег с дождём. На дорогах гололедица. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров в среднем покажут от -1 до +1 градуса. Как и в целом по региону, преимущественно без осадков. Скорость ветра в краевом центре не превысит 8 м/с.