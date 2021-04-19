Еще одну трассу в Алтайском крае перекрыли для движения из-за паводка

Движение закрыли по трассе Аксеново – Антипино – Бураново из-за активного снеготаяния. В реке Солоновка произошел резкий подъем воды, что привело к размыву земляного полотна, сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.
Напомним, что также сегодня для движения закрыли еще два участка региональных дорог: Алейск – Безголосово – автодорога К-13 в Алейском районе и К-05 – Марушка – Дружба – Рупосово – К-05 в Целинном районе. Ведомство продолжает контролировать паводковую обстановку в регионе.
Актуальную информацию о проезде можно уточнять по следующим номерам:
- дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
- дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;
- дежурный службы МЧС: (3852) 65-82-19;
- дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.
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