Муфлончик появился на свет в барнаульском зоопарке

В барнаульском зоопарке родился детёныш муфлона. Об этом пресс-служба зверинца сообщила на своей странице в Instagram.

"Самые зоркие и внимательные гости уже могут увидеть его рядом с мамочкой. Желаем малышу расти здоровым и крепким", – говорится в посте.

Муфлон – представитель рода баранов и ближайший сородич домашней овцы.

Ранее семью обитателей барнаульского зоопарка пополнил нубийский козлёнок по имени Чоки. Сейчас он находится на карантине. Как отмечают сотрудники зверинца, Чоки всего месяц, а он уже "очень активный и любвеобильный".