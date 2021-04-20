Муфлончик появился на свет в барнаульском зоопарке

В барнаульском зоопарке родился детёныш муфлона. Об этом пресс-служба зверинца сообщила на своей странице в Instagram.
"Самые зоркие и внимательные гости уже могут увидеть его рядом с мамочкой. Желаем малышу расти здоровым и крепким", – говорится в посте.
Муфлон – представитель рода баранов и ближайший сородич домашней овцы.
Ранее семью обитателей барнаульского зоопарка пополнил нубийский козлёнок по имени Чоки. Сейчас он находится на карантине. Как отмечают сотрудники зверинца, Чоки всего месяц, а он уже "очень активный и любвеобильный".
Комментарии
Наши друзья муфлоны и муфлонки,
Наша беда- обилье самогонки,
Наш капитан- Mood Duck,
А в общем, всё ништяк.
(с)