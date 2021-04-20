Около 20 млн рублей принудительно взыскали с жителей Алтайского края за капремонт

19,94 млн рублей, неуплаченных за капремонт, взыскали в принудительном порядке с жителей Алтайского края с начала 2021 года. Как сообщают в региональном отделении Фонда капитального ремонта МКД, оператор направил в суды иски ещё на 14 млн рублей.

В Фонде отмечают, что в целом собираемость платежей с начала 2021 года в краев выросла на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сумма превысила 240 млн рублей. Активнее остальных платят жители Белокурихи, Бийска, Рубцовска, меньше других – в Алейске и посёлке Сибирском.

При этом в Ельцовском, Алейском и Быстроистокском районах собираемость взносов почти в полтора раза превысила начисленные суммы. Это объясняется тем, что местные жители не только вносят текущие платежи, но и гасят долги.

Ранее сообщалось, что россиян хотят обязать платить долги по ЖКХ за предыдущих владельцев жилья. Сейчас, согласно законодательству, при продаже квартиры новому собственнику достаётся только задолженность как раз за капремонт.