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Около 20 млн рублей принудительно взыскали с жителей Алтайского края за капремонт

, ИА "Амител"
Собираемость платежей в фонд капитального ремонта в регионе в 2021 году выросла
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

19,94 млн рублей, неуплаченных за капремонт, взыскали в принудительном порядке с жителей Алтайского края с начала 2021 года. Как сообщают в региональном отделении Фонда капитального ремонта МКД, оператор направил в суды иски ещё на 14 млн рублей.

В Фонде отмечают, что в целом собираемость платежей с начала 2021 года в краев выросла на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сумма превысила 240 млн рублей. Активнее остальных платят жители Белокурихи, Бийска, Рубцовска, меньше других – в Алейске и посёлке Сибирском.

При этом в Ельцовском, Алейском и Быстроистокском районах собираемость взносов почти в полтора раза превысила начисленные суммы. Это объясняется тем, что местные жители не только вносят текущие платежи, но и гасят долги.

Ранее сообщалось, что россиян хотят обязать платить долги по ЖКХ за предыдущих владельцев жилья. Сейчас, согласно законодательству, при продаже квартиры новому собственнику достаётся только задолженность как раз за капремонт.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

20.04.2021 07:07
- гость -

Кто бы проводил кап ремонт.

20.04.2021 07:15
- гость -

Вся страна платит за недвижимость, бензин, НДС, даже безработные. Вот и расходуйте эти деньги на капремонт, а то строят дворцы за 100 млд., потом ломают и опять строят на этом же месте за счет наших налогов.

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