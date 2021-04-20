"Фигура просто бомба". Анна Седокова опубликовала фото в пиджаке на голое тело

38-летняя российская певица Анна Седокова поделилась фото в пиджаке на голое тело. Артистка опубликовала снимок в Instagram.

На фотографии певица заснята топлес – грудь Седоковой скрывает только коричневый пиджак. Под снимком артистка порассуждала на тему избавления от неприятных аспектов жизни – будь то мужчины или воспаление на глазу.

"Я ненавижу терпеть. Считаю это худшим из слов, применимых к жизни. "Давай подождём", или "Стерпится — слюбится". Меня тошнит от этих слов", – написала Седокова.

Пользователи согласились с её точкой зрения и расхвалили снимок. "Какая мудрая девочка", "Какая же красотка", "Фигура просто бомба", – восторгаются комментаторы.