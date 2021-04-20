Россиянам рассказали, зачем им звонят "бесплатные" юристы

Звонки с предложением бесплатных юридических услуг чаще всего делают мошенники. Об этом в разговоре с радио Sputnik рассказал глава Московской коллегии адвокатов "Князев и партнёры" Андрей Князев.

"Тут умысел в том, чтобы заманить человека в офис и получить с него деньги. На месте молодая девушка скажет вам одну сумму за ненужные вам услуги, а потом выйдет седой старичок и скажет, что лично для вас есть специальное предложение с более низкой ценой. Это людям приятно, и они покупаются", – сказал он.

Князев посоветовал с опаской относиться к таким звонкам, несмотря на то, что иногда юристы действительно могут оказывать бесплатную помощь.