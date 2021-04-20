Из-за паводка в четырёх районах Алтайского края ограничено движение автомобилей

По состоянию на 20 апреля в Алтайском крае перекрыто движение на дорогах в четырёх районах. 20 апреля специалисты закрыли участок трассы К-24 – Ельцовка – Талдинка в Троицком районе.
Ранее движение ограничили ещё в двух районах. Из-за подъёма паводковых вод проезд закрыли по участку Алейск – Безголосово – автодорога К-13 в Алейском районе и К-05 – Марушка – Дружба – Рупосово – К-05 в Целинном районе.
Специалисты скоро начнут работы по восстановлению движения, пишет официальный сайт региона.
Получить актуальную информацию о проезде можно по телефонам:
- дежурный Алтайавтодора – (3852) 50-75-12, 8-800-222-31-69;
- дежурный Управления федеральных автомобильных дорог "Алтай" – (3852) 63-14-59;
- дежурный Главного управления МЧС России по Алтайскому краю – (3852) 65-82-19;
- дежурный УГИБДД Главного управления МВД России по Алтайскому краю – (3852) 39-35-86.
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