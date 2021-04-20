Из-за паводка в четырёх районах Алтайского края ограничено движение автомобилей

По состоянию на 20 апреля в Алтайском крае перекрыто движение на дорогах в четырёх районах. 20 апреля специалисты закрыли участок трассы К-24 – Ельцовка – Талдинка в Троицком районе.

Ранее движение ограничили ещё в двух районах. Из-за подъёма паводковых вод проезд закрыли по участку Алейск – Безголосово – автодорога К-13 в Алейском районе и К-05 – Марушка – Дружба – Рупосово – К-05 в Целинном районе.

Специалисты скоро начнут работы по восстановлению движения, пишет официальный сайт региона.

Получить актуальную информацию о проезде можно по телефонам: