В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с коронавирусом в России нестабильной

Несмотря на массовую вакцинацию, эпидемическая ситуация в России ещё недостаточно стабильная. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"На протяжении месяца уровень заболеваемости действительно пока существенно не снижается. Несмотря на начавшуюся массовую вакцинацию, цифры находятся примерно на одном уровне", – пояснила специалист в беседе с РИА Новости.

С начала пандемии в России выявили более 4,7 млн случаев коронавируса, скончались почти 106 тысяч человек. С 14 марта количество новых случаев COVID-19 за сутки не превышает 10 тысяч, колеблясь в пределах 8-9 тысяч.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спрос на вакцинацию от COVID-19 в России пока оставляет желать лучшего.