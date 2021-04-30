Берём больше: как выгодно провести майские праздники, не выходя из смартфона

Продолжительные выходные в честь Первомая и Дня Победы для россиян давно стали синонимом мини-отпуска, на который строят множество планов. В этом году алтайские синоптики особо не радуют прогнозами на первую декаду месяца: в Барнауле погода в это время обещает быть дождливой и прохладной.

Меньше всех расстраиваются по этому поводу два типа людей: те, кто все праздники будет работать, и… клиенты Tele2. С первыми всё понятно. А вот у вторых есть программа лояльности "Больше", которая позволяет проводить любое время с пользой. Мобильный оператор позаботился о том, чтобы клиенты смогли получать бонусы, скидки и кешбэки просто так, не изменяя своему привычному образу жизни. В "Больше" есть предложения на любой вкус и в самых разных сферах – от шопинга и еды до развлечений и саморазвития. Всё, чтобы клиент не ломал голову в поисках достойной альтернативы дачам-шашлыкам.

Онлайн-кинотеатры

С приходом в нашу жизнь коронавируса рынок "кинотеатров на диване" неумолимо растёт. Лишённые традиционных развлечений горожане уже привыкли к возможности посвящать вечера (а то и все выходные) просмотру новых фильмов и сериалов.

Давние поклонники онлайн-кинотеатров знают, что на майские праздники здесь предлагают отличные тематические подборки и новинки проката, которые можно смотреть всей семьёй. А для клиентов, впервые оформивших подписку, как правило, открывают доступ к самым дорогим пакетам с кассовыми фильмами.

Клиентам Tele2 в Алтайском крае в рамках программы лояльности "Больше" доступна бесплатная подписка (на разных условиях) на шесть популярных видеосервисов: Wink, Okko, Megogo, Ivi, Start и Amediateka. Кстати, у всех сервисов есть мобильные приложения. Так что наслаждаться просмотром можно даже на даче. А ещё можно поменять минуты разговора из тарифа на минуты фильма в Wink. Для этого даже подписку оформлять не надо.

Электронные книги

Книга – полезная и не менее интересная альтернатива вечеру перед телевизором. Художественная, профессиональная, детская литература – электронные библиотеки партнёров мобильного оператора насчитывают сотни тысяч произведений. В том числе в аудиоформате.



"Больше" от Tele2 предлагает выгодные бонусы на нескольких сервисах. Например, на "ЛитРес" можно получить в подарок три книги из специальной подборки и скидку 25% на все покупки или получать кешбэк за новые покупки до 16% на свой телефон. Сервис Kiozk готов подарить семь бестселлеров в кратком изложении, Storytel открывает новым подписчикам бесплатный доступ к своей библиотеке на целых 45 дней, а интернет-магазины "МИФ" и "Буквоед" готовы вернуть часть стоимости от покупки книг на ваш телефон.

И кстати, у Tele2 есть собственный книжный портал, который не расходует мобильный трафик.

Образовательные программы

Современный мир дал возможность получать профессиональные навыки, не отрываясь от компьютера или смартфона.

Особенно активны в таком обучении языковые школы. Десятки предложений по изучению иностранного языка – остаётся лишь выбрать то, которое понравится именно вам. Абонентам Tele2, решившим провести выходные с пользой для ума, доступны сразу два выгодных предложения от онлайн-школы Skyeng: четыре бесплатных урока или скидка в размере 2000 рублей при оплате курса. Кроме того, новые ученики могут получить целый месяц разговорного клуба в подарок. А если вы захотите изучать язык в школе Lingualeo, получите кешбэк на телефон – 12,3%. Специалистов из сферы IT (и тех, кто планирует в этой отрасли развиваться) наверняка заинтересует промокод на 5% для оплаты профильных курсов на образовательной платформе.

Ещё два классных бонуса могут получить будущие специалисты из digital-сферы: академия цифрового бизнеса Ingate (IMBA) дарит скидку 15 000 рублей на оплату любого курса, а онлайн-университет Skillbox вернёт на телефон 8% от стоимости обучения. И выгода, и польза одновременно. Вдвойне приятно!

Интернет-шопинг

Куда ещё отправляются люди в законные выходные и праздничные дни? Правильно, по магазинам. И вновь благодаря программе лояльности "Больше" можно делать это, не вставая с дивана, да ещё получать приличный кешбэк.

Подготовиться к открытию спортивного сезона в "Спортмастере", Nike или Adidas с выгодой до 8%? Легко! Получить за покупку бытовой техники в магазинах "Эльдорадо", "М.Видео" и LG до 4% от стоимости покупки на телефон? Проще простого! Классный кешбэк готовы предоставить участникам программы "Больше" известные магазины одежды и обуви: Asos, YOOX, Ostin, Stradivarius, "Дочки-сыночки" и другие. Популярный iHerb, например, предлагает вернуть на телефон клиента 3,2% с чека.

А для тех, кто привык закупаться сразу всем и в одном месте, специальные предложения подготовили маркетплейсы goods.ru, Kupivip.ru, "Яндекс.Маркет" и, конечно, любимый многими Aliexpress. Размер кешбэка в этих категориях составляет от 0,6 до 12%.

Завершаем шопинг-день в продуктовом: новым клиентам, имеющим мобильную связь Tele2, за покупки в METRO Cash & Carry готовы вернуть 8% от чека. Чем не повод устроить праздничный ужин?

Сейчас для жителей Алтайского края вариантов получить скидки, подарки или кешбэк в программе "Больше" доступно (уж простите за тавтологию) больше сотни. И описывать все их не имеет смысла. Проще посмотреть своими глазами на сайте программы или в мобильном приложении "Мой Tele2". И выбрать бонусы, подходящие именно вам.