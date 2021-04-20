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В России начнут выдавать льготную ипотеку на строительство частных домов

, ИА "Амител"
Власти планируют выдать более 20 тысяч кредитов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6% на строительство частных домов. Об этом сообщает РБК.

На оперативном совещании Мишустин рассказал, что за счёт расширения программы предполагают выдать более 20 тысяч кредитов на 79 млн рублей.

"Рассчитываем, что более 20 тыс. семей смогут улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту своего ребёнка об отдельной комнате", – рассказал Мишустин.

По его оценке, площадь построенного в рамках программы частного жилья может составить 2,8 млн квадратных метров.

Ранее сообщалось, что по запущенной год назад программе льготной ипотеки под 6,5% в России за год выдали 450 тысяч кредитов на сумму 1,337 трлн рублей.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.04.2021 10:43
Александр

На всю страну 20 тыс. кредитов!!!!!!!
Вот это прорыв!!!

20.04.2021 10:44
Денис

Да это журналисты что то попутали. 79 млн на 20 тыс кредитов, это по 4 тысячи рублей каждому на строительство) Господа журналисты! Учите матчасть!!!

20.04.2021 10:46
Сергей

Прорыв даже не в том что всего 20 тыс. А то что занимается этим аж премьер министр!!!
Хотя это даже для Барнаула цифра скромная.

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