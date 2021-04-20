В России начнут выдавать льготную ипотеку на строительство частных домов

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6% на строительство частных домов. Об этом сообщает РБК.

На оперативном совещании Мишустин рассказал, что за счёт расширения программы предполагают выдать более 20 тысяч кредитов на 79 млн рублей.

"Рассчитываем, что более 20 тыс. семей смогут улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту своего ребёнка об отдельной комнате", – рассказал Мишустин.

По его оценке, площадь построенного в рамках программы частного жилья может составить 2,8 млн квадратных метров.

Ранее сообщалось, что по запущенной год назад программе льготной ипотеки под 6,5% в России за год выдали 450 тысяч кредитов на сумму 1,337 трлн рублей.