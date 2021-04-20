Жительнице Барнаула грозит колония за взятые из банкомата 200 тысяч рублей

В Барнауле полицейские задержали местную жительницу, подозреваемую в краже 200 тысяч рублей, забытых в банкомате. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
С заявлением в полицию обратился 61-летний мужчина. В день кражи он пришёл в банк, снял в банкомате наличные и уехал, забыв их забрать. Когда вернулся, денег на месте уже не было.
Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 22-летняя ранее судимая жительница Барнаула. Девушка дала признательные показания и рассказала, что потратила украденные деньги на свои нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Комментарии
Очень странная история
Доколе эти склеротики потеряшки будут помогать рубить палку доблестным органам??? Ну перекос же в законе, почему кто то потеряшке обязан бегать и сдавать находку, заморачиваться этим ? Потеряшкам тоже должно быть наказание за склероз повлекший осуждение другого человека по сути.
Вот врут так врут!
40 секунд тайм-аут в банкомате , банкомат должен был забрать деньги обратно
если женщина взяла оставленные деньги, успела, то это не статья.
считайте она их нашла.
какая кража тут?