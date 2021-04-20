Восемь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Восемь пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 2893, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За последние 24 часа в лабораториях подтвердили 74 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 48 863 человек. Выздоровели 43 816 человек (+79 за сутки).

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 19, Бийск и Рубцовск – по 9 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Бийский район – по 4 заболевших, Бурлинский, Ключевский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Каменский, Крутихинский, Павловский, Панкрушихинский районы – по 2 заболевших, Ельцовский, Михайловский, Немецкий национальный, Солонешенский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 182 пациента, из них 82 – на ИВЛ.