Аналитики назвали главные страхи россиян

Действия полицейских и судов на протестных акциях, а также возможные потрясения из-за ситуации вокруг Алексея Навального больше всего пугали россиян в начале года. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на опрос, который подготовила Компания развития общественных связей.

"Согласно выводам доклада, тему страха перед полицейскими в соцсетях обсуждали в 7,7 раза активнее, чем в СМИ. На втором месте оказался страх перед "нашествием волков" (обсуждалась в 5,9 раза активнее), а на третьем – угроза "революции и потрясений" из-за ситуации вокруг Алексея Навального (в 3,7 раза)", – сказано в результатах исследования.

Аналитики отмечают, что большинство россиян не хочет революций, потому что опасается их последствий.

Также источниками страха для россиян являются подорожание продуктов, давление государства на соцсети, обострение отношений с США и вооружённого конфликта в Донбассе.

Ранее сообщалось, что почти 80% россиян во время пандемии коронавируса оказались не уверены в своём трудоустройстве.